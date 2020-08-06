Турецький клуб відмовився від гравця збірної України

Турецький "Кайсеріспор" попросив нападника збірної України Артема Кравця знайти собі новий клуб, незважаючи на те, що його контракт закінчується тільки влітку 2021 року.

Як повідомляє видання FutbolArena, команда нашого співвітчизника не може дозволити собі його зарплату і пообіцяла допомогти йому в процесі пошуку нового клубу.

"Кайсеріспор" посів останнє місце в турецькій Суперлізі, зі скандалом програвши в останньому турі чемпіонату, але не понизився у класі через рішення ліги скасувати виліт за підсумками сезону 2019/20.

Агент Кравця вже почав переговори з представниками інших команд. У Twitter Transfer Merkezi написали, що одним з претендентів на українського нападника є Хатайспор, який посів перше місце у другому за силою дивізіоні і вийшов до Суперліги.

У кандидатурі Кравця зацікавлений "Хатайспор" Twitter Transfer Merkezi

У сезоні 2019/20 Кравець взяв участь у 22 матчах за "Кайсеріспор" у всіх турнірах, забивши 9 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Галатасарай" хоче позбутися колишнього півзахисника "Динамо" Юнеса Беланда, тому оштрафував його на рекордну суму.