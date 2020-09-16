Турецький клуб націлився на легіонера "Динамо" – ЗМІ

Турецький "Різеспор" зацікавився данським півзахисником київського "Динамо" Міккелем Дуелундом.

Як повідомляє видання Takagazete, спортивний директор Йилмаз Бал схвалив кандідутуру 23-річного футболіста, якого йому порадили скаути команди. Обговоривши гравця з головним тренером "Різеспора" хорватом Степаном Томасом, він готовий запропонувати за Дуелунда близько двох мільйонів євро.

Датчанин перейшов у "Динамо" влітку 2018 року і з того часу провів 23 матчі за киян, забивши 3 голи і віддавши 1 результативну передачу. Його вартість за версією Transfermarkt становить 2 мільйони євро. У перших чотирьох поєдинках сезону 2020/21 Дуелунд провів на полі 6 хвилин, вийшовши на заміну в грі першого туру УПЛ проти "Олімпіка".

Відзначимо, що в другій половині минулого сезону за "Різеспор" виступав Денис Гармаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник нападника "Динамо" Владислава Супряги Леонардо Ліматола розповів про можливий переїзд українця до Італії.