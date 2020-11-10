Турецький гранд націлився на Ярмоленка – ЗМІ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Андрій Ярмоленко

Турецький "Фенербахче" проявляє серйозний інтерес до українського півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка.

Як повідомляє видання Fotomac, спортивний директор стамбульського клубу Емре Белозоглу особисто зацікавлений в переході нашого співвітчизника, який має замінити еквадорця Еннера Валенсію, який не виправдав очікування команди. "Фенербахче" почав переговори з "Вест Хемом" і розглядає можливість оренди Ярмоленка.

У нинішньому сезоні українець взяв участь у п'яти матчах команди в АПЛ, але не зумів відзначитися результативними діями за 97 проведених на полі хвилин. На його рахунку також три поєдинки в Кубку англійської ліги, в яких він забив два голи і віддав три асисти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярмоленко втретє став батьком.

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