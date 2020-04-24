Турецький "Анкарагюджю" має намір продовжити оренду скандального легіонера "Динамо" Родрігеса

Михайло Морозов Футбол 17:12, 24.04.2020

Турецький "Анкарагюджю" хоче продовжити орендну угоду нападника київського "Динамо" Жерсона Родрігеса, який перейшов у команду в зимове трансферне вікно.

"Ми зустрілися з футболістом і представниками "Динамо", оскільки хочемо продовжити контракт з Жерсоном. У нашій угоді не прописана така опція, але у нас є усна домовленість з київським клубом", – цитує слова президента "Анкарагюджю" Фатіха Мерта видання Ajansspor.

Жерсон Родрігес
yurtspor

Він також заявив, що, незважаючи на чутки, які пов'язували представника збірної Люксембургу з переходом в один із турецьких грандів, Жерсон не отримував пропозицію від "Фенербахче".

У складі "Анкарагюджю" Родрігес встиг зіграти сім матчів, в яких відзначився трьома забитими голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проблеми Жерсона Родрігеса в "Динамо" розпочалися через регулярне порушення режиму і небажання належним чином виконувати свої професійні обов'язки.

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