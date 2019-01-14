''Туреччину хочу забути'': Селезньов відверто розповів про перехід у "Малагу"

Форвард національної збірної із футболу Євген Селезньов відверто розповів, як виник варіант із переходом в іспанську "Малагу" і заявив, що турецький етап своєї кар'єри хотів би скоріше забути.

"Пропозиція іспанського клубу була найконкретнішою і найкращою із усіх, які надійшли. Головну роль у моєму переході в "Малагу" зіграв Хуан Муньос, із яким я працював у "Дніпрі". І, до речі, іспанський клуб найбільш професійно підійшов до підписання нашого контракту", — заявив футболіст zbirna.com

Іспанський етап Євгена Селезньова

Детально розповів Євген Селезньов і про свої виступи на турецьких футбольних полях, зазначивши, що хотів би викреслити цей період із пам'яті.

"У "Карабюкспором"можу згадати тільки час, проведений із Ігорем Тудором. Класно було працювати з цим наставником. А кар'єру в "Акхісар" нехай оцінюють фахівці і журналісти. Мені, принаймні, вдалося із командою виграти Кубок і Суперкубок Туреччини. Багато з футболістів за всю кар'єру не вигравали стільки трофеїв...

Я не можу сказати, що нині перебуваю у своїх кращих кондиціях. Як я можу бути готовим на 100 відсотків, якщо люди, які замість того, щоб відпустити мене в "Галатасарай", відправили у другу команду "Акхісар", — із подивом сказав гравець.

Прощай, Туреччино!

Говорячи про те, що футболіст чекає від гри в новій команді, Селезньов зробив відверте зізнання.

"Ще молодим футболістом, мріяв грати в Іспанії. Так, зараз "Малага" виступає у Сегунді, але я вірю, і постараюся зробити для цього все, щоб у наступному сезоні цей клуб виступав в елітному дивізіоні", — зазначив Селезньов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України Євген Селезньов вважає нинішнє покоління у національній команді дуже талановитим. Водночас футболіст дав яскраву характеристику бразильському легіонеру "жовто-синіх" Марлосу.

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