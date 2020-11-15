Росія зазнала історичної поразки в Лізі націй. Відео

Збірна Росії з футболу вперше в історії програла команді Туреччинi. Поєдинок 5-го туру Ліги націй в Стамбулі завершився з рахунком 3:2.

Зустріч складалася для підопічних Черчесова вдало. Вже на 11-й хвилині Денис Черишев відкрив рахунок.

Однак через 13 хвилин ситуація на полі змiнилася і російська збірна залишилася в меншості. Польський суддя Шимон Марчіняк показав пряму червону картку Андрію Семенову за порушення на Дженке Тосунe.

Після цього турки з інтервалом в 6 хвилин закотили два голи.

Однак розгрому не вийшло. На 57-й хвилині Кузяев скоротив відставання.

В останньому турі росіяни 18 листопада змагатимуться в гостях з Сербією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 листопада збірна Росії сенсаційно не зуміла перемогти команду Молдови. Зустріч на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі завершилася з рахунком 0: 0.