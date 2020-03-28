17 березня УЄФА на тлі епідемії коронавіруса негласно наказав всім національним чемпіонатам зупинитися, що торкнулося і української Прем'єр-ліги.

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Не залишив вибору для УПЛ, хоч і з матчами без глядачів, й національний карантин (до 3 квітня, який вже продовжений до 24-го числа). На вулицях Європи пандемія, і футбол дійсно йде на другий план. Однак викликані зупинкою турнірів проблеми нікуди не діваються. Більш того – вони наростають "сніжним комом", погрожуючи перетворитися на справжнє футбольне колапс.

OBOZREVATEL розглядає всі можливі сценарії для життя українського футболу та прогнозує, як в реальності вийде з ситуації УПЛ.

ЩО МАЄМО НА ДАНИЙ МОМЕНТ?

У чемпіонаті України на момент зупинки зіграно 23 тури з 32-х (відіграний повністю перший етап турніру і 1 тур другого етапу). Тобто, після карантину в УПЛ залишається 9 турів, а також ще плей-офф за Лігу Європи, який визначить долю однієї путівки в ЛЄ.

Крім того своїх півфіналів і фіналу чекає й Кубок України – це ще два ігрових дня. Все це треба встигнути завершити до 30 червня. Це своєрідний дедлайн від УЄФА, який європейський союз визначив на екстреному засіданні 17 березня.

Турнірна таблиця УПЛ станом на момент припинення чемпіонату

ЯКА ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА?

Час. В теорії часу на завершення чемпіонату повинно вистачити – з 24 квітня по 30 червня в розпорядженні команд буде фактично два місяці. Але, як мовиться у відомій приказці, "гладко було на папері, та забулы про яри".

Якщо 24-го в Україні знімуть карантин і дозволять відновити чемпіонат (хоча б без глядачів, для початку), то у команд залишається рівно 10 тижнів (10 уїк-ендів) до 30 червня. Майже один в один, щоб дограти чемпіонат за звичним графіком. До того ж залишається ще Кубок України (два ігрових дня) і "лігоєвропейскій" плей-офф (теж два ігрових дня) – це вже на ігри посеред тижня, по середах-четвергах.

ФК "Олександрія" fco.com.ua

Але це за умови, що УПЛ буде готова на всі 100 стартувати відразу після зняття карантину 24 квітня, в перший же вихідний (25-26 квітня). В запасі тільки 1 "ігровий день", і для відхилень або будь-яких переносів вже ніяк немає маневру.

У ЧОМУ ТРУДНОЩІ ДЛЯ КОМАНД?

Про дати легко міркувати в кабінетах, але ніяк не на футбольному полі. На практиці команди будуть не готові фізично, щоб відразу після карантину 25-26 квітня почати грати.

Зараз футболісти в основному займаються вдома (всередині приміщень), максимум – у себе у дворі, якщо проводять карантин в приватних будинках. Спортсмени в цілому зберігають фізичну форму, але втрачають тонус, необхідний для бігу та динамічної роботи. Через це падає витривалість і страждають бігові навички.

Коли команди УПЛ відновлять повноцінні тренування - велике питання facebook.com/fcdynamoua

Разом з цим спортивні лікарі вже позначили, що навіть при спортивних заняттях в домашніх умовах не можна відразу починати повноцінно грати – будуть травми. Футболісти все більше "застоюються" вдома, і при різкому додаванні повноцінних ігрових навантажень м'язи не витримають... Про командну роботу та ігрові зв'язки зараз взагалі замовчується.

Тому клуби постараються максимально лавірувати в ситуації – попросити у УПЛ хоч якийсь час після кінця карантину, щоб нормально попрацювати, а в той же час відновлюючи спільні тренування самостійно. Але на даний момент це неможливо – зібратися групі в 20 з гаком людей не дозволяється. Однак на групи менше 10 осіб фактичної заборони немає. Маючи достатню інфраструктуру і чітко продумавши процес, клуби можуть по-своєму "викрутитися" і почати тренуватися "по-карантинному" вже в середині квітня. Але за умови, що епідемія не буде набирати масштабів.

ДЕ ЗОЛОТА СЕРЕДИНА?

За деякою інформацією, УПЛ має намір відновити сезон не раніше травня, незважаючи на будь-яку дату зняття карантину в квітні. Зокрема, називається навіть дата 15 травня (хоча це і запізно). Таким настроєм Ліга дає клубам сигнал, що дасть їм час "оговтатися" після карантину, але потім доведеться грати в турборежимі.

За статус другої команди України (а також за путівку в Лігу чемпіонів) зараз сперечаються "Динамо" і "Зоря" facebook.com/fcdynamoua

Якщо відштовхуватися від 15 травня, то у команд буде всього 7 уїк-ендів для завершення чемпіонату в повному обсязі. Це означає, що поряд з матчами Кубка України та плей-офф посеред тижня треба буде розмістити ще й 2 тури чемпіонату. Для команд, що беруть участь в КУ і борються за єврокубки, це буде навантаження на межі. При такому розкладі фіналісту Кубка та фіналісту плей-офф за Лігу Європи доведеться 6 раз грати посеред тижня, що з урахуванням тривалих переїздів по Україні на автобусах-поїздах стає майже неможливим.

Варто припустити, що УПЛ і клуби можуть погодиться відновити гри 3-го або 10 травня. Все залежить від того, коли команди самі повернуться на тренування (і яким чином) і коли будуть готові почати чемпіонат. Але найоптимальнішим поки виглядає варіант з 10 числом – є час і для підготовки, і для "розтягування" календаря до 30 червня.

А ЯКЩО КАРАНТИН ПРОДОВЖАТЬ?

У такому випадку, як видно, доведеться попрощатися з бажанням дограти чемпіонат повноцінно. І доведеться щось вирішувати щодо дострокового завершення або самих плей-офф.

Продовження карантину – це і відстрочка відновлення чемпіонату. Але далі 15 травня повернення вже і нікуди рухати, не допоможе навіть турборежим з матчами посеред тижня. Тому доведеться "брати скальпель" і різати.

Найреальнішим в даному випадку виглядає дострокове завершення ліги, як це вже зробила баскетбольна Суперліга. Але це відразу викликає суперечки про розподіл місць. Хоча з чемпіонством все давно зрозуміло – його безперечно забирає "Шахтар".

"Шахтар" на даний момент беззастережно лідирує в чемпіонаті shakhtar.com

А ось в боротьбі за 2-е місце відразу розпалюються жаркі дискусії при будь-якій згадці дострокового завершення. Тут в останньому турі перед карантином "Динамо" опустилося на 3 місце, пропустивши вперед "Зорю". Але кияни зараз не допускають визнання "Зорі" другою командою за підсумками сезону, мотивуючи тим, що ще не зіграні всі матчі другого етапу і не проведені всі особисті зустрічі киян та луганчан.

Тому керівництву УПЛ в такому випадку легше всього вдатися до "соломонового рішення" - скасувати всі залишилися тури, а залишити тільки плей-офф за Лігу Європи і ввести "срібний матч" (плюс Кубок України). Спеціальний матч за "срібло", звичайно ж, не прописаний у регламенті. Але там є окремий пункт про "золотий матч", і на тлі цього чиновники можуть продавити УПЛ зробити "срібний матч" як краще рішення в умовах форс-мажору. Ну а плей-офф за Лігу Європи скоротиться до дуелі за 4-е місце між командами з 4-ї та 5 позиції. При такому розкладі команди з 6-го, 7-го і 8 місць втрачають додаткову можливість потрапити в Лігу Європи, як це замислювалося спочатку. На жаль.

"Динамо" проти "Зорі" facebook.com/fcdynamoua

Ще є питання з вилітаючою командою. За регламентом після двох етапів УПЛ аутсайдер, який посів останнє місце, вилітає напряму. Але якщо сезон буде завершено достроково, аутсайдер напевно оскаржить свій статус. Це виглядає ймовірним в плей-офф з 3-ю командою Першої ліги (нагадаємо, в наступному сезоні УПЛ поповнять відразу дві кращих команди Першої ліги, розширивши вищий дивізіон до 14 команд).

"ШАХТАР" Ж ЩЕ ГРАЄ В ЛІЗІ ЄВРОПИ...

При всіх розмовах про завершення національного чемпіонату зовсім забувається тема єврокубків, в яких (Ліга Європи) від України на момент зупинки грав "Шахтар". Формально "гірники" і зараз залишаються там, з'ясовуючи стосунки з німецьким "Вольфсбургом" в 1/2 фіналу ЛЄ. Але по факту все більше приходить розуміння, що єврокубки в цьому сезоні будуть обірвані "по живому" - без подальшого продовження і визначення переможця.

Але навіть якщо "Шахтарю" і доведеться далі грати в єврокубках при насиченому внутрішньому графіку, то його позиція не стане поперек розкладів для всієї УПЛ. Донеччани випереджають найближчого переслідувача на 13 очок, і для оформлення чемпіонства їм залишилося виграти всього 5 матчів (це при тому, що переслідувачі взагалі не будуть втрачати очок). З урахуванням своєї загальної переваги над іншими суперниками і глибини складу, команда Луїша Каштру заради єврокубків може добру половину турів, що залишились, провести другим складом. І провести успішно.

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