Тур УПЛ назвали "порнухою жорсткого і огидного типу зi збоченнями"

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що ФФУ даремно не скасувала 23-й тур чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

"Поясніть мені одну річ: 23-й тур УПЛ на кой лад здався? Я б зрозумів, якби там квитки люди продали, довелося б гроші повертати. Ні, гроші за квитки ніхто не повертає, а що матчі пройдуть без глядачів, було відомо давно. Повторюю: у вівторок нам оголосять, що змагання зупиняються. і ось ця порнографія з закритими трибунами і з грою "в порожній ванні"... Футбол без глядачів – не футбол, це порнуха. Причому порнуха жорсткого і огидного типу з збоченнями", – сказав Франков у себе на каналі в Youtube.

Нагадаємо, що за рішенням ФФУ 23-й тур проходить без глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розіграш чоловічого і жіночого чемпіонату країни з баскетболу був достроково зупинено через епідемію коронавiрусу.

Таке рішення було прийнято на Виконкомі ФБУ в четвер, 12 березня, після того, як Кабінет міністрів ввів карантин по всій країні.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що дострокове завершення першості є доцільним рішенням, оскільки немає гарантій, що карантин в Україні закінчиться 3 квітня.

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