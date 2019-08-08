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Тупик Коноплянки, повістка в армію Хачеріді: топ-новини українців на футбольному ринку

1.6т Читати матеріал російською

Літо поступово виходить на фінішну пряму, а разом з ним - і трансферний ринок. Але багато клубів і футболісти тільки готуються дивувати своїми трансферами.

Хто ще з українців не знайшов собі місця на новий сезон? А хто "баламутить воду" сумнівними новинами? OBOZREVATEL розповідає, хто, куди та чому переходить з українських гравців, і яких сюрпризів чекати від наших зірок.

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Пробіжимось по основним питанням:

  • Коноплянка і "Бешикташ" - що заважає вже вдарити по руках?

  • Лунін вже пакує валізи в чергову оренду?

  • Як Хачеріді зацікавив румунський клуб?

  • Селезньов знову готується на Туреччину?

В даному випадку "Бешикташ" просто заслуговує овацій - так вкрасти з-під носа головну мету конкурента, переманивши Євгена Коноплянку до себе від "Фенербахче", не кожен зможе. Однак, схоже, "орли" врахували не все, і до сих пір не можуть вирішити чергову проблему з "Шальке".

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

Те, що Коноплянка сам згоден на перехід в "Бешикташ", на 99 відсотків вже немає сумнівів. Турки ледь не констатують це як факт, кажучи про терміни контракту і зарплату гравця. Євген і сам уже в Туреччину прибув, проте "Бешикташу" все ж доводиться відхрещуватися, що українець приїхав саме до них.

Останній бар'єр в трансфері виставив "Шальке", який все ще сподівається (і не збирається відмовлятися) виручити за Коноплянку якісь гроші. "Якісь" - це в цілому 3,5 млн. євро. І турки б заплатили таку суму (спочатку вони були згодні на 3 млн. євро), але німці також хочуть за українця турецького хавбека "орлів" Токеза. І тут "Бешикташ" вже розуміє, що з такими умовами - 3,5 млн. плюс Токез - угода буде програшною. Свого футболіста "чорно-білі" так просто віддавати не хочуть, він явно виросте в ціні в майбутньому (23-річний Токез досить перспективний), а Коноплянка не є тим варіантом, заради якого варто давати таку ціну.

Ось і тривають торги, які все більше заходять в глухий кут. "Шальке" не поспішає шукати альтернативу (хоча і бажає позбутися Коноплянки), а "Бешикташ" поставлений в конкретну ситуацію, з якої поки не може знайти виходу. Сага з переходом Коноплянки затягується ще далі.

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У кого конкретики явно побільше в майбутньому, так це у голкіпера Андрія Луніна. Українець хоч поки й залишається в "Реалі", але вже зовсім близько до оренди в "Вальядолід".

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Варіант з "Вальядолідом" опрацьовується для Луніна вже не один тиждень, але днями ситуація ще більше покращилася для оренди Андрія. Справа в тому, що іспанці розраховували взяти до себе 32-річного воротаря Адріана, але його в останній момент перехопив "Ліверпуль". І тепер "Вальядолід", яким володіє колишня зірка "Реала" - бразилець Роналдо, знову повертається до оренди Луніна.

Така оренда влаштовує і "Реал", і "Вальядолід", і самого Луніна, якому фактично вже уготовано місце в основі. У Мадриді ж поки не відпускають Андрія в нову команду, залучаючи його до товариських матчів, але, схоже, переїзд в "Вальядолід" - справа часу.

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Поки Коноплянка і Лунін напружено вирішують питання свого майбутнього, Євген Хачеріді цілком розслаблено бавиться новинами з Румунії. За словами самого власника бухарестської "Стяуа" (зараз клуб називається ФКСБ, колись будучи головним спортивним клубом румунської армії), Хачеріді незабаром може перебратися в Бухарест.

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

Втім, навіть з огляду на присутність слів самого голави клубу Джіджі Бекалі, така інформація явно не тягне на серйозний розгляд. По-перше, одіозність Бекалі вже давно навчила, що такі ситуації створюються заради галасу навколо інших об'єктів-завдань. А тут ще, до того ж, нещрдавно румунські ЗМІ видали, що "Динамо" запрошує Мірчу Луческу... Прямо несподіваний прорив в українсько-румунських відносинах. А по-друге, ФКСБ зараз має максимальні зарплати близько 20 тис. євро, і є великі сумніви, що Хачеріді погодиться піти на такі гроші, раніше відмовляючись залишатися в "Динамо" Київ на зарплату біля 100 тис. євро.

Однак з такими персонажами в останні тижні трансферного вікна може трапиться все, що завгодно. Хачеріді поки залишається вільним агентом і тренується в Києві, а раніше ЗМІ приписували йому інтерес з Туреччини та Саудівської Аравії.

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Поки Туреччина чекає приїзду Коноплянки, в Малу Азію повертається ще один українець - Євген Селезньов. У нападника не вийшло "довгострокового роману" з іспанською "Малагою", а Євген не проти повернутися в Туреччину.

Євген Селезньов у формі турецького "Акхісар"

Євген Селезньов у формі турецького "Акхісар"

Поки немає чіткої інформації про конкретні переговори Селезньова з кимось із турецьких клубів, але це лише справа часу. Нападник в 2017-2018 рр. непогано пограв в турецьких "Акхісарі" і "Карабюкспорі", залишивши по собі хороше враження. А місцеві клуби досить охоче готові брати колись зіркових українців. До всього іншого Селезньов вже і сам заявив, що не проти повернутися в Туреччину. За останніми даними місцевих ЗМІ, на українця вже "поклав око" "Газтепе".

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Чого очікувати в найближчий тиждень?

  • Як ми і прогнозували, перехід Коноплянки в Туреччину дуже затягнувся. Тепер же, якщо "Шальке" і "Бешикташ" таки не знайдуть спільну мову (що цілком ймовірно), Євген залишиться без клубу до початку сезону в більшості чемпіонатів

  • Лунін днями перебереться в "Вальядолід" в оренду на сезон

  • Бекалі та румунські ЗМІ ще не раз згадають Хачеріді, але Євген не поїде в Бухарест

  • Селезньов з радістю повернеться до Туреччини

Кращі трансфери українців цього літа

  1. Руслан Малиновський (хавбек, 26 років): "Генк" (Бельгія) - "Аталанта" (Італія)

  2. Олександр Караваєв (захисник/півзахисник, 27 років): "Зоря" - "Динамо" Київ

  3. Едуард Соболь (захисник, 24 роки): "Яблунець" (Чехія) - "Брюгге" (Бельгія)

  4. Сергій Мякушко (півзахисник, 26 років): "Карпати" - "Алькоркон" (Іспанія)

  5. Андрій Цуріков (захисник, 26 років): "Олександрія" - "Яблунець" (Чехія)

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Теми
українці за кордоном Трансфери
Особи
Андрiй Лунiн Євген Коноплянка Євген Селезньов Євген Хачеріді
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Фенербахче Стамбул Бешикташ Стамбул ФК Шальке-04 Реал Мадрид ФК Вальядолід ФК Динамо Київ ФК Малага
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