Тупик для Хацкевича, штрафи для "Зорі": 5 оскарів 13 туру УПЛ

За тур до зустрічі "Динамо" і "Шахтаря" - всеукраїнського дербі, "на дошці розставлені останні фігури". І ця "партія" в боротьбі за чемпіонство все більше складається не на користь киян - вони і так постійно відставали від донеччан (останнім часом - на 2 очки), а тепер ще й несподівано програли, ще більше відпустивши принципового суперника. При цьому програли досить ганебно, не зумівши забити сьомий команді чемпіонату...

Чому ж і як "Динамо" створило сенсацію, хто подарував супернику 5 м'ячів, а хто буде оштрафований - OBOZREVATEL підводить підсумки чергового туру УПЛ.

Герой туру: Владислав Кулач ("Ворскла")

Білявий форвард майже всю кар'єру досить буденно поневірявся по орендах, поки не потрапив до Полтави. Спочатку прихід Владислава в "Ворсклу" здавався "черговим етапом", але через деякий час шлях Кулача змінився докорінно - місце в основі, голи, роль кращого форварда і виклик в збірну України.

Тепер же Кулач підтверджує це все. "Ворскла" проводила дуже непростий матч з "Олімпіком", залишившись в меншості вже в першому таймі (через дурне вилучення центрбека Ардіна Даллку). І, по суті, результат матчу визначили два рішення Кулача, видані, можна сказати, "на жилах". Спочатку Владислав на останніх сантиметрах наздогнав м'яч і буквально з лінії зробив простріл до воріт, що призвело до автоголу "Олімпіка" - так "Ворскла" зрівняла рахунок. А потім Кулач зважився на дальній удар, і від поперечини м'яч опустився за лінію (хоча тут шанувальники VAR відразу засумнівалися у взятті воріт - момент дуже тонкий).

Невдаха туру: "Зоря"

Хоча тут навіть можна сказати "невдаха осені" - 6 матчів вже "Зоря" не може перемогти (4 нічиї і 2 поразки), в останній раз вигравши аж 2 вересня у "Арсенала-Київ". Справи у команди Юрія Вернидуба явно погані - з результатами не в'яжеться, позиція в турнірній таблиці все гірше, а генеральний директор клубу вже прямо загрожує гравцям штрафами.

Найцікавіше, що часом "Зорі" дійсно не щастить. Команда восени 4 рази зіграла внічию, двічі точно бувши ближче до перемоги, ніж суперник. А ще дві нічиї (по 1:1) припали на ігри в "Шахтарем" і "Динамо" - дуже непоганий результат. Але в матчі цього туру, з "Олександрією", м'яч буквально відмовлявся йти у ворота. З атаками і моментами у луганчан все було в цілому в порядку, динаміка гри висока, але голів немає. І навіть в самій "Зорі" не можуть точно визначити, чого не вистачає команді.

Гол туру: Денис Безбородько ("Десна" - перший гол "Маріуполю")

Підібрав на своїй половині поля, протягнув і дальнім ударом відправив м'яч точно в "дев'ятку" - явно гол туру, що тут ще скажеш?

Ключовий момент туру: сенсаційна поразка "Динамо" від "Львова"

Не таке сенсаційне, як було б посеред сезону пару років назад, але тим не менше - "Динамо" в Києві поступається ФК "Львів". Для "біло-синіх" - черговий болісний і гіркий удар по амбіціях і самолюбству.

Перемога над "Ренном" в Лізі Європи далася киянам занадто великою ціною, і на тлі інших проблем вони просто не змогли переломити глуху оборону "Львова". Плюс Хацкевич ще і застосував ротацію - як показав матч, зараз резервні футболісти "Динамо" не на тому рівні, щоб спокійно брати, здавалося б, чергові очки і забезпечувати результат.

Артем Шабанов (праворуч) dynamo.kiev.ua

Чимало Хацкевича ще попинали і за те, що залишив на лавці Бурду і випустив Шабанова, з-під якого і був забитий єдиний гол. Але у білоруського тренера тут свої аргументи: "Якби Бурда чхнув в сторону судді, ми б отримали четверту жовту картку" (запевняючи в тому, що так би Бурда отримав дискваліфікацію за картками на дербі з "Шахтарем"). І не скажеш, що тренер повністю неправий.

Картина туру: голи "Карпат" в ворота "Чорноморця"

Це було щось... Ні, про дії самих гравців "Карпат" тут особливо сказати нічого - вони зіграли впевнено і просто відправляли м'яч в порожні ворота. Але як при цьому діяли захисники "Чорноморця"!

Такого неподобства в захисті в грі УПЛ вже не було дуже давно. Деякі одеські вболівальники обурилися настільки, що вже почали шукати в матчі та результаті букмекерський слід...