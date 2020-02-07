Цькування Зозулі: в Іспанії винесли гучне рішення

Іспанський "Райо Вальєкано" отримав покарання від національної федерації за образи фанатами українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі.
Під час нещодавнього очного протистояння команд ультрас "бджіл" вигукували образливі речівки на адресу Романа, називаючи його нацистом. Через це матч було перервано, а тепер апеляційний комітет іспанської федерації футболу виніс вердикт щодо "Райо".
Роман Зозуля
desporter.com.ua
Команда з передмістя Мадрида отримала штраф у 18 тисяч євро, а також часткове закриття трибун на двох найближчих домашніх матчах. Активні фанати не зможуть зайняти свої звичайні місця на поєдинках проти "Уески" та "Ельче".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов у "Райо Вальєкано"
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
У результаті серйозного цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
Наступного дня іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив із потужною відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку, заявивши, що пишається своїм українським громадянством.
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