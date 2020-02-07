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8 лютого • оновлено в 08:08
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Цькування Зозулі: в Іспанії винесли гучне рішення

7.4т
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Іспанський "Райо Вальєкано" отримав покарання від національної федерації за образи фанатами українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі.

Під час нещодавнього очного протистояння команд ультрас "бджіл" вигукували образливі речівки на адресу Романа, називаючи його нацистом. Через це матч було перервано, а тепер апеляційний комітет іспанської федерації футболу виніс вердикт щодо "Райо".

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Роман Зозуля

Роман Зозуля

desporter.com.ua

Команда з передмістя Мадрида отримала штраф у 18 тисяч євро, а також часткове закриття трибун на двох найближчих домашніх матчах. Активні фанати не зможуть зайняти свої звичайні місця на поєдинках проти "Уески" та "Ельче".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Роман Зозуля
Теги
Райо Вальєкано Альбасете
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lipatov serega
lipatov serega
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0
0
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Довыёбывались?
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3
7
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И что это поменяет? Он перестанет быть eбaным нацистом?
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13
1
hunt andres
hunt andres
Петренко Амадеус, а для испанцев, чмо?
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1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Кристина Стефанова, для итальянцев ничего не поменят!
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6
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