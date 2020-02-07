Цькування Зозулі: в Іспанії винесли гучне рішення

Іспанський "Райо Вальєкано" отримав покарання від національної федерації за образи фанатами українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі.

Під час нещодавнього очного протистояння команд ультрас "бджіл" вигукували образливі речівки на адресу Романа, називаючи його нацистом. Через це матч було перервано, а тепер апеляційний комітет іспанської федерації футболу виніс вердикт щодо "Райо".

Роман Зозуля desporter.com.ua

Команда з передмістя Мадрида отримала штраф у 18 тисяч євро, а також часткове закриття трибун на двох найближчих домашніх матчах. Активні фанати не зможуть зайняти свої звичайні місця на поєдинках проти "Уески" та "Ельче".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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