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13 грудня • оновлено в 00:53
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"Не приїжджайте взагалі": футболіст "Динамо" "наїхав" на вболівальників, які "обси*ають" клуб

"Не приїжджайте взагалі": футболіст "Динамо" "наїхав" на вболівальників, які "обси*ають" клуб
Молодий гравець не зміг стримати емоцій
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Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі обурений діями вболівальників після фінального свистка матчу з "Лугано" в Лізі Європи.

"Вважаю, що це неправильно, що нам сьогодні свистіли. Якщо ти вболіваєш за команду, то вболіваєшь i під час перемог, і під час поразок. Якщо приїжджати, щоб свиснути і пообси*ати, то краще тоді взагалі не приїжджати. Це футбол: молода команда, зміна тренера. Навіть "Барселона" не завжди грає так, як повинна. Сподіваємося, що ми знайдемо причину невдач. Після нового року і з новими силами сподіваємося хорошою грою переконати уболівальників, що вони були неправі. Це найбільш важкий момент в моїй кар'єрі", – цитує Цітаішвілі tribuna.com.

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"Це проблема": Михайличенко назвав винних у вильоті "Динамо" з Ліги Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Лугано" завершився з рахунком 1:1. Українська команда зайняла передостаннє місце в групі і вилетіла з турніру.

Після поєдинку Георгій Бущан емоційно прокоментував такий результат, заявивши, що "дно пробито" і "це катастрофа".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
последнее время Динамо ВСЕГДА не играет так, как должна. И чего обижаться - тщательней надо, ребята! Вам нехилые денежки платят, вы на крутых машинах разъезжаете, в дальних странах ваши жены в купальничках фотаются. Это не вас об...рают. Это вы своих болельщиков таки отношением к клубу об...раете.
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
19 летний мажор, сыгравший 3 матча в основе, указывает что делать болелам
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Легедза Ігор
Легедза Ігор
Барселону приплів)
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