Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі обурений діями вболівальників після фінального свистка матчу з "Лугано" в Лізі Європи.

"Вважаю, що це неправильно, що нам сьогодні свистіли. Якщо ти вболіваєш за команду, то вболіваєшь i під час перемог, і під час поразок. Якщо приїжджати, щоб свиснути і пообси*ати, то краще тоді взагалі не приїжджати. Це футбол: молода команда, зміна тренера. Навіть "Барселона" не завжди грає так, як повинна. Сподіваємося, що ми знайдемо причину невдач. Після нового року і з новими силами сподіваємося хорошою грою переконати уболівальників, що вони були неправі. Це найбільш важкий момент в моїй кар'єрі", – цитує Цітаішвілі tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Лугано" завершився з рахунком 1:1. Українська команда зайняла передостаннє місце в групі і вилетіла з турніру.

Після поєдинку Георгій Бущан емоційно прокоментував такий результат, заявивши, що "дно пробито" і "це катастрофа".

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