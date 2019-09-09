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10 вересня • оновлено в 06:36
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Ціна зашкалює: клуб українця Зінченка побив рекорд всіх часів

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Англійський "Манчестер Сіті" увійшов у історію як перший клуб, вартість поточного складу якого перевищила 1 млрд євро.

"Манчестер Сіті" має найдорожчий склад в історії

"Манчестер Сіті" має найдорожчий склад в історії

Про це йдеться у звіті аналітичної компанії CIES Football Observatory.

Керівництво "містян" витратило на всіх своїх нинішніх гравців 1 мільярд і 14 мільйонів євро. Далі у списку йдуть французький ПСЖ з 913 мільйонами євро і мадридський "Реал" – 902 мільйони євро.

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Зазначимо, що до списку топ-10 клубів із найбільшим обсягом інвестицій у футболістів увійшли колективи з п'яти провідних європейських чемпіонатів. У ньому не присутні українські команди.

1. "Манчестер Сіті" – 1014 млн євро

2. "ПСЖ" – 913 млн

3. "Реал" – 902 млн

4. "Манчестер Юнайтед" – 751 млн

5. "Ювентус" – 719 млн

6. "Барселона" – 697 млн

7. "Ліверпуль" – 639 млн

8. "Челсі" – 561 млн

9. "Атлетіко" – 550 млн

10. "Арсенал" – 498 млн.

Найдорожчим трансфером в історії футболу залишається перехід Неймара з "Барселони" до ПСЖ у 2017 році, що коштував парижанам 222 мільйони євро. Рекорд "Манчестер Сіті" – трансфер Кевіна Де Брюйне з "Вольфсбурга" у 2015 році за 75,7 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Шахтар" увійшов до топ-10 унікального рейтингу за версією популярного порталу Transfermarkt.

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Тема
Трансфери
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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