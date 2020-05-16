Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) ввела обмеження для гравців під час і після матчів в зв'язку з пандемією коронавiрусу.

Учасникам ігор буде заборонено цілувати м'яч, плювати і сякатися на поле, а також обмінюватися футболками. Пити футболісти і представники команд повинні строго з особистих пляшок. Коронавірус вплинув і на церемонію перед грою – капітани не будуть обмінюватися вимпелами. Всі обмеження торкнуться і тих, хто перебуває на лаві – крім того, вони повинні носити маски.

КОНМЕБОЛ створить медичний реєстр, до якого будуть внесені дані про стан здоров'я гравців. Температуру кожного учасника будуть перевіряти перед іграми. За відмову від проходження футболісти будуть відсторонені від матчів, а на клуби накладуть штрафи, повідомляє Євроспорт з посиланням на AP.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА вирішив дозволити командам збільшити кількість дозволених замін до п'яти, щоб допомогти гравцям впоратися з поверненням футболу після пандемії коронавируса.