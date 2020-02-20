Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру залишився незадоволений тим, що його команда в матчі з "Бенфікою" пропустила гол.

"Більше б радів результату матчу, якби ми не пропустили. Це була одна з цілей, яку не домоглися. Краще б виграли з рахунком 1:0. Незважаючи на паузу, фізичних проблем не було. Всі були готові виконувати свою місію, була самовіддача. Все, що я і очікував. Команда показала себе гідно: оборонялися високо, реагували на втрати м'яча, зробили багато флангових передач, забили фантастичний гол. Я задоволений своїми гравцями. Результат не дає великого комфорту, але і будь-який інший не дав би такого почуття", - цитує португальця tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

На думку фахівця VAR зовсім не солодкий для "Шахтаря".

"Він чомусь кислий для нас. "Аталанта" ще в голові, не можемо забути. Сьогодні нам анулювали гол через пару сантиметрів, гол "Бенфіки" з пенальті – там все добре. Це нові технологи, ми повинні з цим жити. Через 2-3 роки будемо жити з цим добре, а поки думаємо, що це таке для нас", - зазначив Каштру.

Тренер вважає, що його команда володів ініціативою на полі.

"Люди можуть сказати, що ми практично не контролювали кінцівку першого тайму, але ми домінували. Як і в другій половині. Повністю домінували, до 70-ї хвилини добре трималися. Статистичні дані мені сподобалися, але ще нічого не вирішено. До матчу в Лісабоні підійдемо повністю підготовленими. Будемо адаптуватися після паузи, в гостях зіграємо краще. Але з цією командою буде складно грати. Вони теж хочуть перемогти і пройти далі. "Шахтар" буде сильніше, ніж сьогодні, але і супернику буде комфортно грати перед своїми вболівальниками. Фани сьогодні важливу роль відігравали, ми відчули їхню підтримку", - підсумував португальський наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша зустріч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" - "Бенфіка" завершився з рахунком 2:1.

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