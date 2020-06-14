Циганков забив приголомшливий гол зі штрафного

Нападник київського "Динамо" Віктор Циганков відзначився шедевральним ударом в центральному поєдинку 26-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Віктор Циганков (на передньому плані) ФК Динамо

На 6-й доданій хвилині гостьового матчу проти "Зорі" Чеберко збив Віктора прямо перед своїми воротами в півколі. Виконувати штрафний удар взявся сам постраждалий і зробив це філігранно.

22-річний футболіст збірної України немов рукою легко перекинув сітку і поклав м'яч чітко в кут воріт. Голкіпер був безсилий врятувати свою команду.

Відзначимо, що матч з "Зорею" став для Циганкова 100-м в УПЛ. Він став 37-м гравцем в історії "Динамо", хто досяг такого результату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Зоря" - "Динамо" пройшов у Запоріжжі та був перерваний через сильну грозу. Підсумковий рахунок зустрічі 3:1 на користь гостей.

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