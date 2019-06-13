Циганков встановив історичний рекорд збірної України

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков, забивши два голи у ворота збірної Сербії, встановив рекорд найшвидшого дубля в історії збірної України.

У відбірковому матчі до Євро-2020 футболіст двічі вразив ворота сербської команди з інтервалом в одну хвилину.

До цього рекорд належав також гравцю "Динамо" – Віктору Леоненку, який у далекому 1993 році забив два голи в матчі зі збірною США на 41-й і 43-й хвилинах.

Усього на рахунку Віктора Циганкова – 15 матчів за збірну України і 3 забиті голи.

Нагадаємо, що нині в своїй відбірковій групі після перемог над збірними Сербії (5:0) і Люксембургу (1:0) наша національна команда впевнено посідає перше місце, випереджаючи найближчих конкурентів на 6 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав втому після матчу з Сербією головною причиною непереконливої гри проти Люксембургу в четвертому поєдинку відбору Євро-2020.

Наша команда здобула мінімальну перемогу 1:0, зміцнивши лідерство в групі.

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