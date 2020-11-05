Циганков про матч iз "Барселоною": могли взяти нічию

Вінгер "Динамо" Віктор Циганков впевнений, що у грі з "Барселоною" не вистачило реалізації хоча б ще одного моменту, щоб вирвати нічию.

22-річний футболіст зазначив, що "Динамо" – молода команда і через такі моменти вони тільки набирають досвід.

"Якби ми використовували хоча б ще один свій момент, могли б взяти одне очко. Задоволений командою. Ми вийшли і відпрацьовували разом кожен момент. Програли, але з честю. Зрозуміли, що з цим суперником можна грати, з'являвся простір. Якби раніше забили, вдалося б зіграти інакше. За п'ять років в чемпіонаті України у мене не було жодного виходу сам на сам. Практика нашого чемпіонату не дозволяє вирішувати такі моменти. Все правильно робимо, але здорово зіграв воротар", – цитує Циганкова "Динамомания" з посиланням на "Футбол 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 3-го туру Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо" завершилася з рахунком 2:1. Гол на рахунку Віктора Циганкова.