Циганков про гол Іспанії: я не герой, герой – це команда

Максим Іншаков Футбол 00:43, 14.10.2020 Оновлено: 00:44, 14.10.2020

Лідер київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков присвятив свій забитий гол в матчі Ліги націй всім фанатам, які вірили в національну команду.

За словами футболіста, все в збірній розуміли, що зіграли попередніх три матчі не найкращим чином.

"Хотіли реабілітуватися перед уболівальниками. Дуже вдячні, що вони сьогодні прийшли і підтримали, ми граємо для них. Кожен тренер і футболіст віддав душу і серце на поле, на лавці", – цитує Циганкова tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

22-річний хавбек відмовився вважати себе героєм.

"Я не герой, герой – це команда. Ми вийшли на матч з єдиним колективним духом, намагалися обіграти Іспанію. Знаємо, що це за збірна, за рахунок чого вони грають. Намагалися не дати їм сьогодні простору. Їх гравці відразу карають за найменші помилки. У нас був колективний дух – все склалося вдало ", – підсумував Віктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія завершився з рахунком 1:0. Переможний чудовий гол на 76-й хвилині забив Віктор Циганков.

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