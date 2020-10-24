Циганик назвав улюбленця Луческу в "Динамо"

На думку ведучого програми "Циганик Live" на FootballHub Ігоря Циганика, улюбленим футболістом Мірчі Луческу в "Динамо" є Микола Шапаренко.

Журналіст зізнався, що виступом гравця в жовтневих матчах за збірну України був також дуже задоволений Андрій Шевченко.

"Шапаренко виконав дуже великий обсяг роботи в матчі проти "Ювентуса". У нього не все виходить з того, що він задумав, але якщо дивитися на гру на стадіоні з трибун, то помітно, що у нього дуже нестандартні ходи. Вони поки не проходять, але він навчиться їх робити, і його почнуть розуміти партнери. Тоді запрацює той механізм, який хоче Луческу. I головним гвинтиком в цьому механізмі має бути Шапаренко", – заявив Циганик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Циганик розповів, як головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував команду після перемоги над "Гентом" (2:1).

Журналіст зізнався. що після першого тайму румун був задоволений грою своєї команди, але потім його настрій змінився.