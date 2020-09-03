Циганик сказав, чому насправді закрили "Профутбол"

Ведучий "Профутбол" Ігор Циганик заявив, що офіційна причина закриття програми – економічна ситуація в країні

За словами журналіста, керівництво їм заявило, що всі проекти на телеканалі повинні бути економічно виправдані і мати позитивне сальдо.

"На даному етапі "Профутбол "не був на такому рівні, щоб приносити якісь доходи. Тому програму закрили, а весь штат департаменту спортивних проектів звільнили. Через пандемію ринок реклами впав – на дуже багато відсотків у порівнянні з минулим роком. Тобто зараз заробити на ній важко, а це було єдине поповнення для бюджету. Тому ситуація складна", – цитує телеведучого tribuna.com.

Циганик уточнив, що поки не розглядав ніяких пропозицій.

"Готувався до нового сезону "Профутболу". Подивимося, що буде далі", – підсумував Ігор.

Перший випуск шоу вийшов 30 серпня 2010 року Тоді програму показували щопонеділка о 21:00. Вели "Профутбол" Костянтин Андріюк та Лідія Таран. 2 вересня 2020 року група "1 + 1 media" повідомила, що програма більше не буде виходити в ефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше со-ведуча "Профутбол" Олександра Лобода згадала свій минулорічний відпочинок біля моря, виклавши в Instagram свій знімок в купальнику.

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