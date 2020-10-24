Циганик розповів, як Луческу дуже сильно "нашвиряв" футболістам "Динамо"

Ведучий "Циганик Live" Ігор Циганик розповів, як головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував команду після перемоги над "Гентом" (2:1).

Журналіст зізнався, що після першого тайму румун був задоволений грою своєї команди, але потім його настрій змінився.

"Коли після другого тайму команда раділа і була дуже задоволена тим, що їй вдалося перемогти "Гент", то Луческу після флеш-інтерв'ю зайшов в роздягальню і дуже сильно "нашвиряв" футболістам. Сказав, що "так прогресувати ми не будемо". Що команда не має права так грати. Команда не повинна думати виключно про результат. Команда повинна думати, як виглядає на полі. Вона повинна виглядати дуже пристойно", – повідомив Циганик в ефірі Youtube-каналу FootballHub

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Динамо" назвав причину поразки в матчі з "Ювентусом".

Раніше свою точку зору про причини невдалої гри з "Ювентусом" висловили голкіпер "Динамо" Георгій Бущан і головний тренер команди Мірча Луческу.