''Це змусило'': Роналду назвав причину виходу з "Реала"

Зірка туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду залишив мадридський "Реал" через погіршення відносин із президентом "вершкових" Флорентіно Пересом. За визнанням португальського бомбардира, в іспанському клубі останнім часом він почувався вкрай некомфортно.

"Я відчував, що у клубі, особливо це ішло від президента, вже не ставилися до мене так, як раніше, в перші років п'ять. Президент дивився на мене так, ніби для них я вже не був незамінним. Це змусило мене замислитися про вихід. Флорентіно Перес завжди дивився на мене тільки з точки зору ділових відносин. Те, що він говорив мені, не було сказано від душі", — відверто розповів Роналду у інтерв'ю France Football.

FC Juventus

Крім того, він наголосив, що перехід до туринського клубу не пов'язаний з фінансовим питанням. "Якби проблема була у грошах, я переїхав би до Китаю і заробив у п'ять разів більше, ніж у "Ювентусі" або в "Реалі". Але я перейшов у "Ювентус" не через гроші. У Мадриді я заробляв стільки ж, якщо не більше. Різниця в тому, що "Ювентус" по-справжньому хотів запросити мене. Вони показали це на ділі", — заявив Кріштіану.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перейшов у туринський "Ювентус" за 100 мільйонів євро. В "Реалі" він провів дев'ять сезонів, забивши фантастичні 475 м'ячів у 486 матчах.

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