"Це жахливо": в мережі висміяли "ганебну підготовку" Росії до ЧС-2018

У Ростові-на-Дону на фасаді однієї з будівель оргкомітет розмістив банер "Welcome! FIFA World Cup. Russia 2018" з намальованими силуетами людей.

"Ростов готується до ЧС-2018! У вікнах будинку на Шолохова 127 намалювали щасливих ростовчан", - свідчить підпис до фотографій.

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соц мережі

Публікація викликала бурхливу реакцію у користувачів. У коментарях до фотографій користувачі обурюються таким способом прикрасити місто, називаючи його ганебним.

"Вікно з повішеним сфотографуйте. Він там найщасливіший", - кепкують інтернет-користувачі, розміщуючи саркастичні карикатури.

соц мережі

соц мережі

соц мережі

соц мережі

соц мережі

соц мережі

соц мережі

соц мережі

соц мережі

Відзначимо, що на стадіоні в Ростові-на-Дону пройдуть матчі групового етапу: Бразилія - ​​Швейцарія (17 червня), Уругвай - Саудівська Аравія (20 червня), Південна Корея - Мексика (23 червня) і Ісландія - Хорватія (26 червня).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі показали ганьба Росії в підготовці до ЧС-2018.