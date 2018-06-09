"Це ж Мордор": "блювотний" кліп про ЧС-2018 висміяли в мережі

Відомий російський співак Олександр Малінін і його дочка Устина стали жертвами обструкції в соціальних мережах після презентації кліпу про збірну РФ і чемпіонат світу-2018.

Артист перепел відомий хіт "Dschinghis Khan - Moskau", замінивши в пісні оригінальні слова, на свої.

Коментатори в мережі відзначили дешевий стиль кліпу і абсолютна відсутність смаку у авторів.

"Ну що за гурток самодіяльності. Що ж все так дешняково. Як зазвичай пісня західна, гопак український, степ ірландський, Малінін ботоксний, дешевки і репетуєем Москва, разом - пісня про футбол", - пишуть користувачі.

"Совкове відео викликає стійкий блювотний рефлекс", - відзначають користувачі під роликом.

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