"Це за межею": Карпін висловився про конфлікт України і Росії

Знаменитий російський тренер Валерій Карпін вважає, що протистояння Росії й України вийшло за розумні рамки.

"Не думаю, що повернення в часи СРСР - це найправильніший варіант. Але, з іншого боку, все те, що зараз чуєш і бачиш по ТБ, - це катастрофа... Взяти конфлікт Росії та України, по-моєму, це взагалі за гранню. І тому, до речі, теж багато хто згадує СРСР, це був час, коли всі жили дружно - українці, росіяни, вірмени, грузини, азербайджанці, всi-всi-всi", - цитує наставника Ростова журнал "Нація".

Раніше колишній тренер московського "Спартака" Валерій Карпін відзначився оригінальним самотролінгом. Автор першого гола в новітній історії збірної РФ поділився зі своїми фоловерами в соціальній мережі Instagram новиною про те, що незабаром стане батьком.

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