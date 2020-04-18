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18 квітня • оновлено в 17:13
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"Це якийсь жах": російський тренер Ігор Лєдяхов розповів про коронавірус в Іспанії

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Колишній головний тренер грозненського "Ахмата" Ігор Ледяхов, що живе останні кілька років в Іспанії, поділився думкою про боротьбу з поширенням коронавiрусу.

Ігор Лєдяхов

Ігор Лєдяхов

Sport24

"В Іспанії чекали до останнього, не вірили, що таке може сюди прийти. А коли все почалося, лікарні до епідемії виявилися не готові - ні масок, ні рукавичок, ні тестів не було. Це якийсь жаъ. Європа була готова краще? Порівняйте, що твориться в Італії та Іспанії з Росією. Я кожен день дивлюся новини російські, вже не знаю, наскільки все там правдиво, але тут ситуація точно була гірша", - цитує Ледяхова Чемпіонат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець московського "Спартака" і збірної Росії Юрій Никифоров назвав жахливою ситуацію через коронавiрус в Іспанії, де він зараз проживає.

6 квітня головний тренер "Еспаньола" Абелардо Фернандес заявив, що в його команді вже 8 гравців і двоє тренерів захворіли на коронавірус.

Раніше від коронавiрусу помер колишній тренер "Еспаньола" Беніто Жоанет.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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