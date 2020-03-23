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23 березня • оновлено в 13:42
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"Це як снігова куля": Шевченко висловився про коронавірус

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про те, де проводить карантин і про своє ставлення до пандемії коронавірусу.

"Я в Лондоні, з сім'єю. Дійсно дуже тривожний час, ми всі хвилюємося за майбутнє. Але, я думаю, все буде добре, якщо зберігати заходи безпеки. На жаль, пандемія коронавірусу – це як снігова куля. Але ми всі повинні бути до цього готові. У найближчому майбутньому дуже хороших новин не буде, тому потрібно налаштовуватися на важкий час. Ми повинні це пережити і рухатися далі", – зазначив наставник національної команди.

Шевченко також розповів про те, що недавно коронавірусом заразився його близький друг.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

"Мій дуже близький друг провів два тижні в лікарні. Його виписали буквально кілька днів тому, він був у важкому стані. Ми бачимо, що відбувається в Італії, і до цього потрібно набагато серйозніше ставитися, ніж, як я підозрюю, ставиться багато людей. Завжди слідкую за тим, що відбувається в Україні. Близькі там. Країна мене завжди хвилює більше, ніж щось інше. Поки у нас не так багато випадків, і це дуже добре. Сподіваюся, вжиті заходи – правильні. Дуже важливо, щоб кожна людина серйозно ставилася до цих правил. Ми повинні ні в якому разі не допустити такої ситуації, як в Італії", – заявив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що коронавірусом заразився легендарний у минулому футболіст "Мілана" Паоло Мальдіні, чий стан прокоментував Шевченко.

"Ми спілкуємося кожні два дні. У Паоло було підтверджено, що він заразився коронавірусом. Його стан стабільний, думаю, він зловив легку форму. З ним все в порядку. Що стосується моїх помічників по збірній України Андреа Малдери і Мауро Тассотті, то вони в Мілані, дотримуються карантину. Ми зідзвонюємося щодня. Мені дуже приємно, що багато хлопців з команди підтримують стосунки. Той же Степаненко, Зінченко, Малиновський. Всі спілкуються, у нас є чат загальний, хлопці відправляють повідомлення. Намагаємося підтримати хлопців там", – додав керманич "синьо-жовтих ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в футбольному клубі "Барселона" був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Шевченко
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