"Це взагалі вау": лідер "Динамо" зізнався, що найбільше вразило його в Україні

Словенський легіонер київського "Динамо", півзахисник Беньямін Вербич розповів про те, що найбільше здивувало його, коли він вперше опинився в Україні.

Беньямін Вербич FACEBOOK.COM/BENJAMIN.VERBIC

"Найдивніше з того, що було – люди в шкарпетках ходять. Це взагалі вау. Погода, грудень, дуже холодно. У Данії 2-3 градуси, вітер дме, але не мінус 15, як у Києві. Перша зима в Україні, коли сюди перейшов, було мінус 15-20 і сніг. У Данії є вітер, але снігу немає. Там просто дощ постійно", – розповів Вербич в програмі "ОТДУШІВДУШУ" на Youtube.

Слід зазначити, що до переходу в "Динамо" словенець виступав за данський "Копенгаген".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беньямін Вербич розповів кумедний випадок про те, які перші слова російською мовою він вивчив, коли потрапив у київський клуб.

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