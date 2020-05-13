"Це всього лише застуда": ексворотар "Ювентуса" "розвінчав" небезпеку коронавiрусу

Максим Богданов Футбол 22:53, 13.05.2020 Оновлено: 23:07, 13.05.2020

Колишній воротар "Ювентуса" Стефано Такконі заявив, що не вірить у серйозність коронавiрусу і вважає, що небезпека від нього, це вигадки ЗМІ.

Стефано Такконі

"Я вважаю, що коронавірус – це всього лише застуда. Кажуть про тисячі смертей, але скажіть мені, скільки з них дійсно були від коронавірусу? Не можна гребти все під одну гребінку. Я б хотів, щоб сезон відновили, і навіть з уболівальниками", – цитує Такконі Football Italia.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від коронавірусу СOVID-19 померли вже понад 31 тисяча осіб, за останню добу зафіксовано 195 нових випадків.

Раніше головний лікар "Лаціо" Іво Пульчіні заявив, що страх відновлення футбольного сезону через коронавiрус не має під собою особливого грунту, оскільки небезпека хвороби перебільшена.

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