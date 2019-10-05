"Це вирішальне": Шевченко назвав головну вимогу до футболістів збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що футбольний інтелект є найважливішою вимогою до гравців національної команди.

"Гравці повинні багато працювати над своїм інтелектом. Зараз інші вимоги. Інтелект на поле став набагато важливішим. Звичайно, техніка і фізичні здібності, як і раніше є важливими, але розуміння і читання ситуації, розуміння різних позицій, різних тактичних фаз гри, коли тренер щось змінює - це вирішальне", - цитує наставника tribuna.com з посиланням на друковане видання WorldSoccer.

Новини Зінченко встановив унікальне досягнення в збірній України

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Шевченко визначився зі списком гравців, які будуть готуватися до вирішальних матчів відбору Євро-2020 з Литвою (11 жовтня) і Португалією (14 жовтня).

Раніше ЗМІ опублікували розклади для збірної України у відборі до чемпіонату Європи-2020.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!