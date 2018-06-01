"Це відбивається": Шевченко пояснив невиразну гру збірної України з Марокко

Головний тренер збірної УкраїниАндрій Шевченко в цілому залишився задоволений діями своїх підопічних у товариському матчі проти збірної Марокко (0:0), відзначивши, що в складних ситуаціях футболісти діяли як команда.

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"Не все виходило, але головні якості, бійцівські, ми проявили. Компактність, віра один в одного і гра на нуль - ось головний підсумок", - наводить слова Шевченка офіційний сайт ФФУ.

За словами наставника "жовто-синіх", гра була дуже складною, і різниця в підготовці відчувалася відразу.

"Марокко готується до чемпіонату світу, в той час як у наших гравців всі офіційні матчі вже позаду, пора відпусток. Все це відбивається на полі. Але я радий, що хлопці в складних моментах проявили характер, діяли компактно", - зазначив фахівець.

Марокко-Україна ФФУ

Нагадаємо, африканська команда зіграє в групі В на ЧС-2018 з Португалією, Іспанією і Іраном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко зробив різку заяву про футболістів, які замішані в договірних матчах.