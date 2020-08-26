"Це важке рішення": опубліковано лист Мессі, в якому він просить "Барселону" його відпустити

Зірка каталонської "Барселони" Ліонель Мессі справді повідомив клуб про бажання розірвати контракт.

Авторитетне видання ESPN опублікувало факс, який аргентинський нападник надіслав керівництву "гранатово-синіх". У тексті звернення Мессі послався на особисті мотиви, які спонукали його ухвалити рішення піти з команди.

"Відповідно до цього листа я, Ліонель Андрес Мессі, прошу розірвати договір про трудові відносини, з шановним клубом, захищаючи себе пунктом №24, який дозволяє мені користуватися цим правом. Особисті мотиви змусили мене ухвалити це важке рішення, яке, я сподіваюся, буде зустрінуто керівництвом найкращим чином", – йдеться в тексті листа.

Лист, в якому Мессі повідомив "Барселону" про бажання піти. ESPN Fútbol Club Argentina

Нагадаємо, що Ліонель Мессі перебуває у структурі "Барселони" з 2000 року. За першу команду аргентинець провів 785 матчів, в яких забив 669 м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним із претендентів на Ліонеля Мессі називають туринський "Ювентус", де виступає Кріштіану Роналду.