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10 грудня • оновлено в 18:10
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Це смішно: український нападник розкритикував своє порівняння з Роналду

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Український форвард Роман Яремчук в цьому сезоні демонструє неймовірну результативність, за першу половину сезону забивши більш ніж 20 м'ячів!

Стабільно забиваючи за клуб і збірну, восени Яремчук за показниками результативності опинився серед найкращих форвардів Європи поточного сезону. При цьому українець посів місце вище за самого Кріштіану Роналду!

Це смішно: український нападник розкритикував своє порівняння з Роналду

Втім, на відміну від захоплених уболівальників, сам Яремчук досить холодно ставиться до подібних порівнянь і закликає навіть близько не порівнювати його з Роналду.

"Це просто цифри, які не відіграють жодної ролі на футбольному полі. Ну не заб'ю я зараз у 2-3-х матчах, і у мене буде менше голів, ніж у когось – і що? Я продовжу працювати далі і вдосконалюватися, щоб обов'язково досягти своїх цілей. А так хтось зробив табличку з показниками Яремчука і Роналду, і пішло обговорення. Але це смішно. Найперше треба подивитися, де Яремчук, а де – Роналду! і все стане на свої місця", – сказав Роман в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Наразі Роман Яремчук у поточному сезоні забив уже 21 гол в усіх офіційних турнірах за клуб (17) і збірну України (4), зігравши 33 матчі. Водночас Кріштіану Роналду у 25-ти матчах забив 19 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук, незважаючи на великий інтерес з боку деяких клубів Європи, напевно залишиться у Бельгії.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат Бельгії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
чемпіонат Бельгії українці за кордоном
Особи
Кріштіану Роналду Роман Яремчук
Теги
Збірна України з футболу Гент
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