Це смішно: український нападник розкритикував своє порівняння з Роналду

Український форвард Роман Яремчук в цьому сезоні демонструє неймовірну результативність, за першу половину сезону забивши більш ніж 20 м'ячів!

Стабільно забиваючи за клуб і збірну, восени Яремчук за показниками результативності опинився серед найкращих форвардів Європи поточного сезону. При цьому українець посів місце вище за самого Кріштіану Роналду!

Втім, на відміну від захоплених уболівальників, сам Яремчук досить холодно ставиться до подібних порівнянь і закликає навіть близько не порівнювати його з Роналду.

"Це просто цифри, які не відіграють жодної ролі на футбольному полі. Ну не заб'ю я зараз у 2-3-х матчах, і у мене буде менше голів, ніж у когось – і що? Я продовжу працювати далі і вдосконалюватися, щоб обов'язково досягти своїх цілей. А так хтось зробив табличку з показниками Яремчука і Роналду, і пішло обговорення. Але це смішно. Найперше треба подивитися, де Яремчук, а де – Роналду! і все стане на свої місця", – сказав Роман в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Наразі Роман Яремчук у поточному сезоні забив уже 21 гол в усіх офіційних турнірах за клуб (17) і збірну України (4), зігравши 33 матчі. Водночас Кріштіану Роналду у 25-ти матчах забив 19 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук, незважаючи на великий інтерес з боку деяких клубів Європи, напевно залишиться у Бельгії.

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