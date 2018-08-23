"Це рішення..." Роналду відверто висловився про перехід до "Ювентуса"

Зірка туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який перебрався в італійський клуб з мадридського "Реала" цього літа, зізнався, що йому дуже легко далося рішення залишити стан "королівського клубу".

"Це рішення далося мені легко. Все, що було в Мадриді, було неймовірно. Я зміг виграти все, там же жила моя родина, але цей відрізок мого життя залишився в минулому", - заявив португальський футболіст в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, в складі мадридського "Реала" Кріштіану Роналду провів дев'ять сезонів. За цей час він зіграв 486 матчів у футболці "вершкових", забивши 475 м'ячів. "Ювентус" виклав за португальця 117 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому матчі Кріштіану Роналду в Італії "Ювентус" ледь не зганьбився у зустрічі з "К'єво".