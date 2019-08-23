"Це нормально": Роналду звернувся до Мессі з несподіваною пропозицією

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду поділився думкою про конкуренцію з футболістом "Барселони" Ліонелем Мессі, а також запропонував зустрітися з ним за вечерею.

"Без сумніву, Мессі допоміг мені стати кращим, і я також вплинув на нього. Суперництво – це добре. Це абсолютно нормальне явище як у футболі, так і в будь-якому іншому виді спорту й у житті. Я безмірно захоплений кар'єрою Лео. І він чесно сказав мені, що шкодує про те, що я залишив чемпіонат Іспанії", — зазначив Роналду, слова якого цитує AS.

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду imago sportfotodienst

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За словами португальського футболіста, від суперництва з Мессі він завжди отримував задоволення.

"У професійному плані ми відмінно ладнаємо. Я ніколи не вечеряв із Мессі. Але чому б не організувати це в майбутньому? У мене немає ніяких проблем з цим – він аргентинець, як і моя дружина", – додав Кріштіану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роналду в інтерв'ю емоційно розповів про божевілля у футболі.

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