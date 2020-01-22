Це незаконно: в Нідерландах фанати епічно врятували команду від пропущеного гола

Кумедний епізод стався в матчі другого за силою дивізіону Нідерландів між "Бредою" та "Йонг АЗ", коли вболівальники перших викинули другий м'яч на поле, що призвело до скасування голу.

Один з користувачів сайту Reddit поділився коротким роликом, на якому видно, як у результаті високого пресингу молодіжній команді "АЗ" вдалося відібрати м'яч у господарів поля, після чого один з її гравців завдав точного удару в дальній кут воріт. Арбітр без роздумів скасував взяття воріт, оскільки вболівальники викинули на поле другий м'яч, і він опинився в безпосередній близькості від ігрового моменту.

Гравці "Йонг АЗ" сперечаються з арбітром

Матч закінчився перемогою "Бреди" з рахунком 3:1, що дозволило їй піднятися на п'яте місце в турнірній таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі чемпіонату Нідерландів між "АЗ" і "Зволле" трапився унікальний епізод, коли м'яч немислимим чином не опинився у воротах.

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