"Це ненормально": легендарний футболіст назвав джерело коронавiрусу

Максим Богданов Футбол 21:52, 22.04.2020 Оновлено: 21:52, 22.04.2020

Легендарний футболіст Ян Коллер, який є рекордсменом збірної Чехії за забитими м'ячами (55), вважає, що коронавірус запустили політики.

Ян Коллер

"Багато хто вважає, що це політична гра. У мене немає чіткої думки на цей рахунок. Але, по правді кажучи, менi i самому іноді здається, що все це – якийсь політичний проект. Бо це ненормально. Але я сподіваюся, що все це скоро закінчиться. І ми повернемося до колишнього життя, зможемо працювати", – цитує Коллера канал журналіста Анара Ібрагімова в "Яндекс Дзен".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній чемпіон світу з боксу росіянин Сергій Ковальов заявив, що коронавірус був створений в лабораторних умовах штучно.

До цього ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавiрусу пов'язана з вишками мобільного зв'язку 5G.

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