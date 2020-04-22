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22 квітня • оновлено в 22:18
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"Це ненормально": легендарний футболіст назвав джерело коронавiрусу

2.7т
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Легендарний футболіст Ян Коллер, який є рекордсменом збірної Чехії за забитими м'ячами (55), вважає, що коронавірус запустили політики.

Ян Коллер

Ян Коллер

"Багато хто вважає, що це політична гра. У мене немає чіткої думки на цей рахунок. Але, по правді кажучи, менi i самому іноді здається, що все це – якийсь політичний проект. Бо це ненормально. Але я сподіваюся, що все це скоро закінчиться. І ми повернемося до колишнього життя, зможемо працювати", – цитує Коллера канал журналіста Анара Ібрагімова в "Яндекс Дзен".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній чемпіон світу з боксу росіянин Сергій Ковальов заявив, що коронавірус був створений в лабораторних умовах штучно.

До цього ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавiрусу пов'язана з вишками мобільного зв'язку 5G.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Глaвный иммунoлог cтраны oбъ¤cнил как усилить иммунитeт за мec¤ц, чтo бы нe зaболеть корoнавируcом lifesaveua.ga
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

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