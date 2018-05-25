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"Це неможливо": в Києві розписалися у безсиллі перед "Газпромом" на фіналі Ліги чемпіонів

9.2тЧитати новину російською

Логотипи російського спонсора УЄФА компанії "Газпром" будуть розміщені в чаші НСК "Олімпійський" під час фіналу Ліги чемпіонів. За словами міністра спорту України Ігоря Жданова, контракт футбольного союзу не дозволяє прибрати символіку партнера турніру.

"Останні переговори з цього приводу стосувалися НСК "Олімпійський". Мені пояснили, що є контракт УЄФА з "Газпромом", який є генеральним спонсором. Я теж просив прибрати відповідну символіку "Газпрому". На жаль, мені сказали, що це неможливо. Хоча я наполягав і пояснював, що це може викликати негативну реакцію з боку наших уболівальників", - цитує Жданова Укрінформ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, символіка російського "Газпрому" була помічена на фіналі жіночої Ліги чемпіонів на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Особа
Ігор Жданов
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Газпром
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Крым Андрей
Бу-га-га! Какая зрада!
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