"Це неможливо": в Києві розписалися у безсиллі перед "Газпромом" на фіналі Ліги чемпіонів

Логотипи російського спонсора УЄФА компанії "Газпром" будуть розміщені в чаші НСК "Олімпійський" під час фіналу Ліги чемпіонів. За словами міністра спорту України Ігоря Жданова, контракт футбольного союзу не дозволяє прибрати символіку партнера турніру.

"Останні переговори з цього приводу стосувалися НСК "Олімпійський". Мені пояснили, що є контракт УЄФА з "Газпромом", який є генеральним спонсором. Я теж просив прибрати відповідну символіку "Газпрому". На жаль, мені сказали, що це неможливо. Хоча я наполягав і пояснював, що це може викликати негативну реакцію з боку наших уболівальників", - цитує Жданова Укрінформ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, символіка російського "Газпрому" була помічена на фіналі жіночої Ліги чемпіонів на стадіоні імені Валерія Лобановського.