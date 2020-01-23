"Це неминуче": Зінченку винесли невтішний вердикт

Головний тренер "Енергії" Олег Федорчук упевнений, що у гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка найближчим часом виникнуть великі проблеми з потраплянням до складу англійської команди.

"На те, що Зінченко випав з основи вплинула травма. Однак не тільки вона. Саша став заручником своєї універсальності. Гвардіола в певний момент попросив його пограти на лівому фланзі захисту – не рідний позиції. Зінченко погодився і закрив проблемну ділянку. Але як тільки на цю позицію повернувся вузькопрофільний, але класний захисник, тренер відразу віддав йому перевагу перед Зінченком", - цитує Федорчука footboom.

За словами фахівця, далеко не остання причина проблем футболіста, це його наречена - Влада Седан

"Що стосується розмов про спад в грі Зінченка через дівчину, то, скажу вам точно, спад в такій ситуації неминучий. Після одруження, або початку спільного життя з дівчиною, як мінімум рік кар'єри футболіста пропадає. Тренери не люблять цей момент в житті гравців. Але потім одружені навпаки більш стабільні, ніж холостяки", - сказав Федорчук.

Влада Седан і Олександр Зінченко @ v.lada_sedan

Влада Седан @ v.lada_sedan

Влада Седан @ v.lada_sedan

Влада Седан @ v.lada_sedan

Влада Седан @ v.lada_sedan

Влада Седан @ v.lada_sedan

Влада Седан @ v.lada_sedan

Новини Одноклубники Зінченка влаштували вечірку з розкішними моделями

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня Зінченко вийшов в стартовому складі на матч 1/32 фіналу Кубка Англії і 19-й хвилині відкрив рахунок в поєдинку проти "Порт Вейла", забивши прекрасний гол.

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