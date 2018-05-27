"Це неймовірно!" Зідан захопився українцями після перемоги в ЛЧ

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан не зміг стримати емоцій після перемоги в Лізі чемпіонів. Знаменитий француз привітав свою команду і висловив захоплення організацією фіналу.

"Атмосфера на НСК" Олімпійський", атмосфера Києва і цього фіналу - запам'ятається тільки хорошою. Я сказав хлопцям, що це більше не повториться - насолоджуйтеся моментом. Українці нас добре прийняли. Ми відчували підтримку місцевих фанатів "Реала" і нам дуже приємно перемогти в Українi", - заявив Зідан в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Зізу не зміг однозначно висловити свої емоції від третього поспіль успіху в ЛЧ.

"У мене немає слів. То що роблять ці гравці - це історія! Це неймовірно! Потрібна захоплюватися цим моментом, в якій ми зараз живемо!" - підсумував наставник мадридців.

Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" завершився з рахунком 3:1. Неймовірним суперголом відзначився форвард "вершкових" Гарет Бейл.