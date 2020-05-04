"Це не народ": тренер клубу Кадирова наїхав на росіян за підтримку критики влади

Головний тренер грозненського "Ахмата" Ігор Шалімов, який назвав росіян дармоїдами, знову визвірився на громадян країни через реакцію на слова воротаря "Крильєв Совєтова" Євгенія Фролова.

Фролов жорстко розкритикував російську владу й отримав безліч коментарів на підтримку, що розлютило наставника клубу глави Чечні Рамзана Кадирова.

Ігор Шалімов ФК "Ахмат"

"У Фролова не так усе погано. Він футболіст, який отримує зарплату. Коли люди починають говорити за всі 140 мільйонів, що у народу все не так, а де народ? Я його не засуджую, якщо побачимося, потисну руку, щоправда, я його не знаю. Ну отримав він ці 140 коментарів на підтримку. Це весь народ? Для мене це не народ. Я не знаю цих людей. Чому у нас за народ говорять люди, які почуваються непогано? Не гнівіть бога, друзі", – наводить слова Шалімова "Чемпіонат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний підтримав Євгена Фролова, якого висміяв ексбоксер Микола Валуєв.

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