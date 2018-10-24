''Це маячня'': потерпілий у Римі фанат із РФ висловився про ситуацію

Один із постраждалих у римському метро перед матчем Ліги чемпіонів "Рома" - ЦСКА Денис розповів про інцидент. Вболівальник російського клубу зазначив, що під час спуску ескалатором люди вели себе спокійно і ніяк не могли спровокувати його поломку.

"Це маячня. Ніхто не стрибав, всі їхали тихо і спокійно. Оскільки чотири роки тому з фанатами "Роми" були проблеми, вони такі імпульсивні хлопці, тому ми зібралися разом, але їхали мовчки, жодних танців, стрибків. П'яних не було", - розповів уболівальник в інтерв'ю life.ru.

Також Денис прокоментував ситуацію з пораненими фанатами ЦСКА.

"У тій лікарні, де був я, крім мене було ще три людини, у двох удари, у третього - рвана рана теж. Тобто в нашій лікарні були тільки легкі постраждалі, важкі - в іншій. Я свого друга за допомогою хлопців з посольства знайшов. До речі, про те, що одному з наших ампутували ногу, - це перебільшення, все врятували", - розвінчав чутки російський любитель футболу.

Tgcom24

Tgcom24

Tgcom24

Нагадаємо, що перед поєдинком Ліги чемпіонів "Рома" - ЦСКА вболівальники російського клубу потрапили в НС на станції метро "Репуббліка". Один із ескалаторів вийшов з ладу, покалічивши близько 30 людей, серед яких було четверо українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін прокоментував НП у Римі.