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"Це космос!" П’ятов зробив запаморочливі сейви і підірвав інтернет

"Це космос!" П’ятов зробив запаморочливі сейви і підірвав інтернет
Наш голкіпер продемонстрував вищий клас
2.3тЧитати матеріал російською

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов викликав бурхливе захоплення у соціальних мережах своєю грою в кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 проти Люксембургу.

34-річний воротар "Шахтаря" двічі врятував нашу команду, зреагувавши у, здавалося, безнадійній ситуації.

На 33-й хвилині П’ятов спершу відбив удар головою впритул, а через мить захистив ворота від голу на добиванні.

Дивіться момент на відео з 00:30...

Вболівальники вважають таку гру Андрія космічною, назвавши його кращим футболістом у команді.

"Це космос!" П’ятов зробив запаморочливі сейви і підірвав інтернет
"Це космос!" П’ятов зробив запаморочливі сейви і підірвав інтернет
"Це космос!" П’ятов зробив запаморочливі сейви і підірвав інтернет
Новини
Україні хочуть дати поразки 0:3 за матчі з Португалією і Люксембургом — що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом (2:1). Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.

Пізніше Шевченко прокоментував цей результат, віддавши належне футболістам держави-карлика.

Нагадаємо, що головні конкуренти України в групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.

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Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Пятов
Місце
ЛюксембургЛюксембург
Тег
збірна України з футболу
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