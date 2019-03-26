"Це космос!" П’ятов зробив запаморочливі сейви і підірвав інтернет

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов викликав бурхливе захоплення у соціальних мережах своєю грою в кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 проти Люксембургу.

34-річний воротар "Шахтаря" двічі врятував нашу команду, зреагувавши у, здавалося, безнадійній ситуації.

На 33-й хвилині П’ятов спершу відбив удар головою впритул, а через мить захистив ворота від голу на добиванні.

Дивіться момент на відео з 00:30...

Вболівальники вважають таку гру Андрія космічною, назвавши його кращим футболістом у команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом (2:1). Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.

Пізніше Шевченко прокоментував цей результат, віддавши належне футболістам держави-карлика.

Нагадаємо, що головні конкуренти України в групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.

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