"Це катастрофа": суперник "Динамо" виступив з різкою заявою

Тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Саррі обурився станом газону на НСК "Олімпійський" у Києві. Англійська команда зіграє 14 березня проти київського "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Поле на стадіоні "Олімпійський" - це катастрофа, воно в поганому стані. Гравці можуть отримати травми, але ми повинні прийняти цю ситуацію і грати. Але це буде дуже складно для обох команд", - сказав наставник "пенсіонерів" на передматчевій прес-конференції.

Sarri believes the Olympic Stadium pitch is 'a disaster' and 'no good'. He believes it is a risk for injuries but we have to accept the situation and play the game. He adds it will be dificult for both teams. #DYNCHE