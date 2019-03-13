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"Це катастрофа": суперник "Динамо" виступив з різкою заявою

1.7тЧитати матеріал російською

Тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Саррі обурився станом газону на НСК "Олімпійський" у Києві. Англійська команда зіграє 14 березня проти київського "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Поле на стадіоні "Олімпійський" - це катастрофа, воно в поганому стані. Гравці можуть отримати травми, але ми повинні прийняти цю ситуацію і грати. Але це буде дуже складно для обох команд", - сказав наставник "пенсіонерів" на передматчевій прес-конференції.

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Тренування "Челсі" в Києві

Тренування "Челсі" в Києві

Chelsea FC

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів, ким замінить травмованого форварда Франа Соля і хворого півзахисника Беньяміна Вербича в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі". У першому поєдинку другого за значущістю клубного європейського турніру в Лондоні українська команда програла "пенсіонерам" 3:0.

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Теми
Динамо - ЧелсіЛіга Європи
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
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