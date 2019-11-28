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29 листопада • оновлено в 12:28
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Це історія: Мессі встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів

4.2т
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Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити 34-м різним командам.

Офіційний Twitter-акаунт "синьо-гранатових" привітав свого лідера красивим постом, на якому зображені всі клуби, які постраждали від результативних дій Мессі.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Sportbox

Аргентинець чудово проявив себе у матчі проти дортмундської "Боруссії", відзначившись голом і двома гольовими передачами. Цей забитий м'яч став для нього другим у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

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Чудова гра Мессі принесла "Барселоні" надважливу перемогу, дозволивши їй достроково забезпечити собі перше місце у групі F.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Баварії" Роберт Левандовскі зробив найшвидший покер в історії Ліги чемпіонів.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Іспанія Барселона
Теги
ФК Барселона Боруссія Дортмунд
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