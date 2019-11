Це історія: Мессі встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити 34-м різним командам.

Офіційний Twitter-акаунт "синьо-гранатових" привітав свого лідера красивим постом, на якому зображені всі клуби, які постраждали від результативних дій Мессі.

⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐

⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!

🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague ! 🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD