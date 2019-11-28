Це історія: Мессі встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити 34-м різним командам.
Офіційний Twitter-акаунт "синьо-гранатових" привітав свого лідера красивим постом, на якому зображені всі клуби, які постраждали від результативних дій Мессі.
Ліонель Мессі
Sportbox
⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐– FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 листопада 2019 р.
⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!
🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague ! 🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD
Аргентинець чудово проявив себе у матчі проти дортмундської "Боруссії", відзначившись голом і двома гольовими передачами. Цей забитий м'яч став для нього другим у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.
Чудова гра Мессі принесла "Барселоні" надважливу перемогу, дозволивши їй достроково забезпечити собі перше місце у групі F.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Баварії" Роберт Левандовскі зробив найшвидший покер в історії Ліги чемпіонів.
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