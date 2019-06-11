"Це ганьба!" В Італії влаштували істерику через перемогу України на ЧС із футболу

Рішення бразильського арбітра Рафаеля Клауса скасувати гол збірної Італії у ворота України викликало бурхливе обурення в італійській пресi.

Відомий журналіст Танкреді Палміері назвав подію у півфіналі молодіжного чемпіонату світу з футболу справжньою ганьбою.

"Італія пропускає фінал чемпіонату світу U-20, тому що за 10 секунд до фінального свистка арбітр скасував гол Скамаккі через небезпечну гру. Повна ганьба", – написав Палміері в Twitter.

Italy missing out World Cup Under 20 final because 10 seconds to final whistle Brazilian ref Claus calls illegal for dangerous game THIS gol by Scamacca.



Totally. Shameful. pic.twitter.com/PWq6wabBQU - Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 11 червня 2019 р

Нагадаємо, що матч Україна – Італія завершився з рахунком 1:0. М'яч на 65-й хвилині забив Булеца.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в груповому турнірі молодіжного чемпіонату з футболу збірна України, зламавши опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювала путівку в 1/8 фіналу турніру, де в першому раунді плей-офф без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1.

У чвертьфіналі команда Олександра Петракова, обігравши Колумбію (1:0), вперше в своїй історії вийшла у півфінал мундіалю.

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