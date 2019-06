"Це ганьба!" В Італії влаштували істерику через перемогу України на ЧС із футболу

Рішення бразильського арбітра Рафаеля Клауса скасувати гол збірної Італії у ворота України викликало бурхливе обурення в італійській пресi.

Відомий журналіст Танкреді Палміері назвав подію у півфіналі молодіжного чемпіонату світу з футболу справжньою ганьбою.

"Італія пропускає фінал чемпіонату світу U-20, тому що за 10 секунд до фінального свистка арбітр скасував гол Скамаккі через небезпечну гру. Повна ганьба", – написав Палміері в Twitter.

Italy missing out World Cup Under 20 final because 10 seconds to final whistle Brazilian ref Claus calls illegal for dangerous game THIS gol by Scamacca.



Totally. Shameful. pic.twitter.com/PWq6wabBQU