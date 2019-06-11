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"Це ганьба!" В Італії влаштували істерику через перемогу України на ЧС із футболу

"Це ганьба!" В Італії влаштували істерику через перемогу України на ЧС із футболу
Кінцівка матчу видалася драматичною
216.4тЧитати матеріал російською

Рішення бразильського арбітра Рафаеля Клауса скасувати гол збірної Італії у ворота України викликало бурхливе обурення в італійській пресi.

Відомий журналіст Танкреді Палміері назвав подію у півфіналі молодіжного чемпіонату світу з футболу справжньою ганьбою.

"Італія пропускає фінал чемпіонату світу U-20, тому що за 10 секунд до фінального свистка арбітр скасував гол Скамаккі через небезпечну гру. Повна ганьба", – написав Палміері в Twitter.

Новини
Україна – Італія: відео переможного голу на ЧС із футболу U-20

Нагадаємо, що матч Україна – Італія завершився з рахунком 1:0. М'яч на 65-й хвилині забив Булеца.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в груповому турнірі молодіжного чемпіонату з футболу збірна України, зламавши опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювала путівку в 1/8 фіналу турніру, де в першому раунді плей-офф без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1.

У чвертьфіналі команда Олександра Петракова, обігравши Колумбію (1:0), вперше в своїй історії вийшла у півфінал мундіалю.

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Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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SHYLOVYCH IHOR
SHYLOVYCH IHOR
Impara come giocare con una decente. Provincia Inglese come esempio.
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Аликова Элла
Аликова Элла
Мoя иcкренняя 6лагoдаpнoсть тeм, кто пoказaл мне этот прeкpаcный сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/vg7tb9i Простo пpoйдя опpoс пoлyчила пoчти пoлугoдoвyю заpплaту)) Пoльзуйтеcь, пoкa eще eсть вoзможноcть=)
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Туан Фам
Туан Фам
Макароны какие-то реально слабоумные. Гол отменён ровно за то же, за что 10 минутами ранее удалили Попова. Чё они по этому поводу не возмущаются? Удалили соперника - правильно, а их гол отменять за то же нарушение - судейский произвол? Привыкли на шару, когда с неба всё само на них падает. С Украиной 15 минут, но в четвертьфинале почти всю игру провели в большинстве! И то 2 пропустили, а дожали в самом конце. А будь негры в полном составе, то макароны уже несколько дней отдыхали бы на своих Капрях.
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