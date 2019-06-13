"Це ганьба!" Мамаєв скипів під час суду

Російський футболіст Павло Мамаєв не стримав емоцій під час розгляду судом апеляції за вироком, згідно з яким спортсмен повинен провести у в'язниці один рік і п'ять місяців.
Мамаєв та його друг Олександр Кокорін були засуджені за побиття чиновника Мінпромторгу та водія ведучої "Першого каналу". На думку футболіста, весь процес є показовим.
Павло Мамаєв (праворуч)
"Спорт-Експрес"
"Те, що відбувається вже вісім місяців – це чергове шоу для телебачення і "Першого каналу". Більше нічого говорити не хочу. Вісім місяців те, що відбувається, це ганьба, ось і все! На тисячу відсотків впевнений, що нічого не зміниться, і сьогодні – це чергове шоу", – передає слова Павла "Спорт-Экспресс".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ та водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора року в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.
8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.
Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.
11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.
Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.
6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.
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