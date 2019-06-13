"Це ганьба!" Мамаєв скипів під час суду

Російський футболіст Павло Мамаєв не стримав емоцій під час розгляду судом апеляції за вироком, згідно з яким спортсмен повинен провести у в'язниці один рік і п'ять місяців.

Мамаєв та його друг Олександр Кокорін були засуджені за побиття чиновника Мінпромторгу та водія ведучої "Першого каналу". На думку футболіста, весь процес є показовим.

Павло Мамаєв (праворуч) "Спорт-Експрес"

"Те, що відбувається вже вісім місяців – це чергове шоу для телебачення і "Першого каналу". Більше нічого говорити не хочу. Вісім місяців те, що відбувається, це ганьба, ось і все! На тисячу відсотків впевнений, що нічого не зміниться, і сьогодні – це чергове шоу", – передає слова Павла "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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