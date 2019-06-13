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/Новини футболу

"Це ганьба!" Мамаєв скипів під час суду

4.7тЧитати матеріал російською

Російський футболіст Павло Мамаєв не стримав емоцій під час розгляду судом апеляції за вироком, згідно з яким спортсмен повинен провести у в'язниці один рік і п'ять місяців.

Мамаєв та його друг Олександр Кокорін були засуджені за побиття чиновника Мінпромторгу та водія ведучої "Першого каналу". На думку футболіста, весь процес є показовим.

Новини
З'явилося відео з реакцією Мамаєва на вирок суду

Павло Мамаєв (праворуч)

Павло Мамаєв (праворуч)

"Спорт-Експрес"

"Те, що відбувається вже вісім місяців – це чергове шоу для телебачення і "Першого каналу". Більше нічого говорити не хочу. Вісім місяців те, що відбувається, це ганьба, ось і все! На тисячу відсотків впевнений, що нічого не зміниться, і сьогодні – це чергове шоу", – передає слова Павла "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Павло МамаєвОлександр Кокорін
Місце
РосіяМосква
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как только животное кaцапа привлекают к ответу - сразу бешеная тварь орет про "позор", "атыдокажь", "настамнет". Позорные скоты!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дурак...и будет сидеть...все правильно.
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Питон Каа
Питон Каа
Шоу было раньше, когда ты по полю с мячиком бегал, а сейчас ты просто получаешь то, что заслужил.
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