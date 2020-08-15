Це ганьба. "Барселона" досягла дна, – Жерар Піке

Знаменитий футболіст каталонської "Барселони" Жерар Піке прокоментував розгромну поразку від "Баварії" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

33-річний захисник не зміг стримати емоцій, назвавши ситуацію ганебною.

"Жахлива гра, жахливі відчуття, ганьба – вдале для цього слово. Нам дуже важко, і я сподіваюся, що з цього вийде витягти корисний урок. Потрібна реакція, необхідні зміни. Я перший, хто готовий піти тоді, тому що ми досягли дна. Всi всередині клубу повинні звернути увагу, відреагувати і вирішити, що буде найкращим рішенням для клубу, це головне зараз", – сказав Піке в інтерв'ю Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/4 фіналу ЛЧ "Барселона" – "Баварія" завершилася з рахунком 8:2. Мюнхенці вийшли в півфінал турніру, де зустрінуться з переможцем пари "Манчестер Сіті" – "Ліон".

Відзначимо, що "Барселона" за 90 хвилин до гри з "Баварією" оголосила про COVID-19 в команді.